Microsoftの時価総額が3570億ドル減少し株価は2020年以来最大の下落



2026年1月28日に公開されたMicrosoftの2026年度第2四半期決算発表を受け、Microsoftの株価が約10％下落したことが分かりました。クラウドサービス等の成長率が著しく低かったことが要因だとみられています。



Microsoftの2026年度第2四半期(2025年12月31日までの3カ月間)決算によると、同社の収益は813億ドル(約12兆4900億円)で前年同期比17％増、営業利益は383億ドル(約5兆8800億円)で前年同期比21％増でした。1株当たりの利益は5.16ドル(約790円)となり、収益と合わせて市場の予想を大きく上回りましたが、決算発表後のMicrosoft株は約10％下落し、2020年3月以来の急落を記録しました。



投資家たちはいくつかの要因を見いだしています。例えば、前年同期比39％の成長率を見せたクラウドサービスやWindowsライセンスを含むMore Personal Computing部門の収益が市場の予想を下回ったことがあります。RBCキャピタル・マーケッツのリシ・ジャルリア氏は「より高い数字を期待していた人たちにとっては、おそらく十分ではなかったのでしょう」と語りました。





Microsoftのエイミー・フッド最高財務責任者は、「社内需要を優先せず顧客向けにデータセンターインフラをより多く割り当てていれば、クラウド業績はさらに向上していたはずです。第1四半期と第2四半期に稼働したGPUをすべてAzureに割り当てていれば、成長率は40％を超えていたでしょう」と述べました。



加えてXboxハードウェアの収益は3年連続で減少しており、この減少傾向は2026年度も続く見込みである点も取り上げられます。Xbox Game Passを含むXboxコンテンツとサービスも5％減少しています。



株価の値動きによりMicrosoftの時価総額は3570億ドル(約54兆8300億円)減少しました。





Microsoft株を「買い」評価するメリウス・リサーチのアナリスト、ベン・ライツェス氏は、「Microsoftはデータセンター建設にさらに注力すべきです。Azureには実行上の課題があり、文字通り建物の建設をもう少し速める必要があります」と語りました。



UBSのアナリストはAIの演算能力について疑問を呈し、「CopilotによるMicrosoft 365の収益成長の加速は見られず、複数調査でも利用拡大の兆候は確認できません。市場は過密かつ資本集約的で、Microsoftはこれらの投資が有効だと『証明』すべきです」と指摘しました。





Microsoft 365は2026年7月に値上げすることが告知されています。



