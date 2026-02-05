2026年02月05日 20時00分 AI

MicrosoftのAIチャットボット「Copilot」はブランド戦略の混乱と相互運用性の問題によりユーザーからの不満が高まっており支持するユーザーの割合が減少中



Microsoftは自社製チャットボットとして「Copilot」を提供していますが、OpenAIと緊密に連携するにつれ、OpenAI製チャットボットの「ChatGPT」に対抗するのが難しくなっているとウォール・ストリート・ジャーナルが伝えています。



Microsoftが1月末に公開した2026年度第2四半期決算の影響を受け、同社の株価は下落しました。営業利益は好調だったにもかかわらず、投資家の予想に反してクラウドサービス等の収益が鈍化していたのが要因だったと考えられています。



ウォール・ストリート・ジャーナルはこれに加えて「AI事業がOpenAIに依存している上、Copilotの有効性が証明されていないことも懸念材料だった」と伝え、Copilotが伸び悩んでいることをいくつかのデータを用いて指摘しました。



市場調査会社Recon Analyticsがアメリカで15万人以上を対象に実施した調査によると、2025年7月から1月下旬にかけて、CopilotをAIの第一選択肢として使用していると回答した有料会員の割合は18.8％から11.5％に減少したとのこと。一方で、GoogleのGeminiを第一選択肢として選ぶ有料会員の割合は12.8％から15.7％に増加しました。





Copilotから他に乗り換えた回答者は「他サービスの方が品質が優れている」と回答したほか、ユーザーエクスペリエンスの悪さや利用制限の厳しさを理由に挙げる声もあったそうです。同社のデータによると、Copilot、ChatGPT、Geminiのサブスクリプションに等しくアクセスできる人は、CopilotよりもChatGPTとGeminiを高い割合で選択しているとのことです。



Citigroupの調査では、Copilotのサブスクリプション利用枠の約10％程度しか利用していない企業もあり、Citigroupは「整理されていないこと」が問題点だと指摘しました。





MicrosoftのAI製品に携わった現職・元社員によれば、混乱を招くブランドのポジショニングと相互運用性の問題がユーザーをいら立たせているとのこと。Microsoftの調査では「文書からブラウザまであらゆる場面でCopilotが突然表示されること」や「異なる製品群でCopilotが一貫した動作を行わないこと」に不満を抱くユーザーがいることがわかっているそうです。



一方、競合のAnthropicが提供しているAI製品「Claude Cowork」は、Copilotユーザーが困難と感じていた方法で365アプリケーション内およびアプリケーション間で動作する能力が高く評価されています。Claude Coworkのリリースは、同日のMicrosoft株下落の要因の1つとなりました。



ただ、MicrosoftのAI担当最高マーケティング責任者ジャレッド・スパタロ氏いわく「Copilotのデイリーアクティブユーザー数は前年比10倍に増加し、他の365エンタープライズ製品群の成長率を上回っている」とのことで、成長ペース自体は前例のないほど好調だといいます。





チャットボット競争で後れを取っているとはいえ、MicrosoftはAI駆動型クラウドコンピューティング需要から数千億円規模の利益を出しており、アナリストらは「同社のソフトウェアが数億人の企業ユーザーに利用されていることから、新たなAI製品を容易にプロモーションできる状態にある」という点を強みと分析し、容易に他社との差を縮められる位置にあるとみています。

