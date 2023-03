「企業の機密データをChatGPTに勝手に入力したことがある」という社会人が大量発生しておりセキュリティ上の懸念が高まっているとサイバーセキュリティ企業が指摘

Employees Are Feeding Sensitive Business Data to ChatGPT https://www.darkreading.com/risk/employees-feeding-sensitive-business-data-chatgpt-raising-security-fears ChatGPTが登場して以来、世界中で多くの人々がこのチャットAIを利用しており、エッセイを作成したり、詩を作ったりしています。ChatGPTの利用例はこれだけでなく、ビジネスの分野にまで侵食していると、Cyberhavenが指摘しています。

企業が保有する機密性の高いビジネスデータやプライバシー保護されているはずの情報を、従業員が勝手にChatGPTなどの 大規模言語モデル (LLM)に入力しているケースが多数検出されていると、データセキュリティサービスの Cyberhaven が指摘しています。 3.1% of workers have pasted confidential company data into ChatGPT - Cyberhaven https://www.cyberhaven.com/blog/4-2-of-workers-have-pasted-company-data-into-chatgpt/

