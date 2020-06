2020年06月03日 11時26分 ネットサービス

Zoomが約356億円超の第1四半期収益を公表、新型コロナウイルスの影響により前年から大幅に増加



新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出規制で、ビデオ会議ツールであるZoomのユーザーは大きく増加しました。ユーザーが急増した時期でもある2020年2月~2020年4月の2021会計年度第1四半期における収益報告書がZoomから公開され、売上高は前年比169%増の約3億2820万ドル(約356億8940万円)となったことが明らかになりました。



売上高が増加した一方で、新規ユーザー増加やセキュリティ強化に伴うデータセンター整備などによって、運営費用も約2億100万ドル(約218億5260万円)と前年比208%の増加。売上原価は前年比330%増の1億370万ドル(約112億7420万円)であることから、粗利益率は約68.4%と前年の約80.2%から低下しました。





また、Zoomの株価は2019年4月に1株あたり36ドル(約3910円)で上場して以来、2020年初の時点では68ドル(約7390円)前後、記事作成時点では208ドル(約2万2600円)前後にまで急騰しました。



Zoomの顧客数はおよそ26万5400社と、前年比354%増に成長しています。1日の会議利用者数が3億人を超えるなど、Zoomは膨大な数のユーザーを抱えていますが具体的なユーザー数は公表していません。Apptopiaによる分析では2020年5月27日の時点で、Zoomのモバイルアプリにおける月間アクティブユーザー数は1億7300万人以上であると推定されています。



Zoomの最高経営責任者(CEO)のエリック・ユアン氏は、「当社の戦略は、どのデバイスを使っていても、何をしていても、一つのサービスを提供することです」と述べており、新しいサービスの提供を行う予定はないことをコメントしています。