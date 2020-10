Microsoft Teamsが1日1億1500万人のアクティブユーザーを記録、半年で50％増

一方で、Microsoft Teamsだけでなく、同様のコミュニケーションツールも大きな成長を遂げており、Microsoftだけが秀でているとはいえないとのこと。たとえば、Google Meetは2020年4月時点で1日ごとにユーザーが300万人増加していて利用者数は1億人以上であることを 明らかにしている ほか、Zoomの1日のアクティブユーザー数は 3億人に達します 。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響でリモートワークが増加したことにより、Microsoftはこうした状況が一時的なものではない、Microsoftはこれらが一時的なものではないとの 見方を示しています 。このためMicrosoft Teamsは過去6カ月間で実に100以上の新機能を実装しており、機能の充実に注力しています。会議主催者が会議参加者を小さなグループに分ける「バーチャル・ブレイクアウトルーム」や要約機能「リキャップ」、シフト変更機能を追加したり、参加者数を2万人にまで拡大したりすることにより、時間や距離といった問題を解決し、「仕事のフローの中で人々のウェルビーイングを優先する方法」を提供してきたとナデラCEOは述べています。 なお、COVID-19によって人々の行動が変化したことにより、クラウドサービスの利用が増加、SurfaceやXboxの売上げも上がり、Microsoftは収益を増加させていることが決算報告で発表されました。収益は372億ドル(約3兆9000億円)で、純利益は139億ドル(約1兆5000億円)。前年同期比に比べて収益は12%の増加、純利益は30%の増加となっています。 FY21 Q1 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2021-Q1 Microsoft Q1 2021 earnings: Surface, Xbox, and cloud boost revenue - The Verge https://www.theverge.com/2020/10/27/21537015/microsoft-q1-2021-earnings-revenue-cloud-services-surface-gaming-xbox

Microsoft Teams usage jumps 50 percent to 115 million daily active users - The Verge https://www.theverge.com/2020/10/27/21537286/microsoft-teams-115-million-daily-active-users-stats

・関連記事

2020年10月28日 11時15分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

