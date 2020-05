Zoomが「1日3億人の利用者がいる」という公式表記をコッソリ修正したと発覚、誇張表記を行った疑惑が浮上

Zoomが「1日の利用者数が3億人を突破しました」という2020年4月22日の発表を、コッソリと修正していたことが発覚しました。修正された発表中の「利用者」とは実は「会議参加者」の誤りであり、Zoomはユーザー数とはかけ離れた指数を使ってユーザー数を誇張していたと指摘されています。 Zoom admits it doesn’t have 300 million users, corrects misleading claims - The Verge https://www.theverge.com/2020/4/30/21242421/zoom-300-million-users-incorrect-meeting-participants-statement Zoomは2020年4月22日の発表の中で、「Zoom Surpasses 300M Daily Users(1日の利用者数が3億人を突破)」と発表していました。以下が ウェブアーカイブ に保管されている当該発表です。

2020年05月01日 12時40分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1k_iy

