セキュリティ＆プライバシー問題が続出のZoomが投資家に集団訴訟される

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの企業がリモートワークの採用を進めており、それによりオンライン会議ツールの利用者が急増しています。「 Zoom 」も新型コロナウイルスの登場により利用者数を急激に伸ばしたオンライン会議ツールのひとつだったのですが、同時に セキュリティおよびプライバシー関連の問題が複数発覚 し、大炎上する羽目となっています。そして新たに、Zoomは投資家から集団訴訟される事態に陥っていると、IT系ニュースサイトの Ars Technica が報じています。 Zoom brings in former Facebook security head amid lawsuits, investigations https://arstechnica.com/tech-policy/2020/04/zoom-brings-in-former-facebook-security-head-amid-lawsuits-investigations/

2020年04月09日 13時00分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

