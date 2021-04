Facebookは1年で25億円超をマーク・ザッカーバーグのセキュリティに費やしている

Facebookが 米国証券取引委員会 に提出した最新の資料から、2020年に同社はマーク・ザッカーバーグCEOのセキュリティ費用として2300万ドル(約25億円)もの大金を費やしたことが明らかになっています。 Facebook spent $23 million for Zuckerberg’s security in 2020 - The Verge https://www.theverge.com/2021/4/10/22377209/facebook-spent-23-million-mark-zuckerberg-security 現地時間で2021年4月9日(金)に米国証券取引委員会に提出された 資料 から、同社はザッカーバーグCEOに対する特定の脅威を検知したとして、2020年に2300万ドルもの費用をザッカーバーグCEOのセキュリティ費用として費やしたことが明らかになっています。 Facebookの広報担当者は「マーク・ザッカーバーグはFacebookの顔であり、当社に対する否定的な感情は、ザッカーバーグに直接影響するものとなっています」と語り、同氏のセキュリティに多額の費用を割く理由を説明しました。

2021年04月11日 17時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

