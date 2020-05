HIVのたまり場となってエイズの完治を妨げる「リザーバー細胞」のメカニズムが判明、新たなエイズ治療法につながる可能性

後天性免疫不全症候群(エイズ) を引き起こす ヒト免疫不全ウイルス(HIV) が、体内に長い間とどまり続けるメカニズムの解明につながる研究結果が報告されました。この発見により、これまで完治例が 2例しか報告されていない エイズの新たな治療法が確立されると期待されています。 Tissue memory CD4+ T cells expressing IL-7 receptor-alpha (CD127) preferentially support latent HIV-1 infection https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008450 Gladstone Scientists Identify a New Potential Reservoir of Latent HIV https://gladstone.org/news/gladstone-scientists-identify-new-potential-reservoir-latent-hiv 2020年時点のエイズの治療法は、薬物によりHIVの増殖を妨げる 抗レトロウイルス薬治療(ART) という手法が主流となっています。この治療法の開発により、HIVに感染した人の生存率が大幅に改善しましたが、ARTをもってしても患者の体内からHIVを完全に排除するには平均73.4年もかかるといわれており、患者は事実上生涯にわたって薬物を飲み続けることを余儀なくされています。

2020年05月01日 12時30分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

