2020年06月03日 11時11分 ネットサービス

Apple Musicなどの音楽サービスで「Black Out Tuesday」運動が広がる、人種差別への抗議を支援する取り組みで



2020年5月25日にミネソタ州で起きた黒人男性が警察官の拘束により死亡した事件をきっかけに、アメリカ各地で激しいデモや暴動が発生しています。そんな中、音楽業界を中心に呼びかけが行われた「Black Out Tuesday」というストライキ運動にSpotifyやApple Musicが参加し、サービスのUIを黒一色で染めるなどして黒人コミュニティを支援する取り組みが行われました。



2020年5月25日に発生した、黒人男性のジョージ・フロイド氏が警察官による暴行で死亡した事件は、アメリカ社会に大きな波紋を投げかけました。この件に触発されて、Instagramを中心とするSNSでは、黒一色の画像を投稿し黒人コミュニティへの共感を呼びかける「#BlackLivesMatter(#BLM)」という運動が行われています。





この運動は、2012年2月に当時17歳だった黒人少年のトレイボン・マーティンさんが白人警官に射殺された事件の際に呼びかけられたスローガンが元になっています。



しかし、SNSを黒い画像で埋め尽くす運動に対しては「必要な情報や大切なメッセージまで埋もれてしまう」と懸念する声もあがっています。Twitterでは、「最初に感じたのは、危険だということです。一度でもBLMのタグをクリックすると、情報を得るための有用なコンテンツではなく、黒い画像があふれ出るからです」との声や……



my initial thought is it feels dangerous... because once you click on the blm hashtag you’re directed to an overflow of black images, instead of other more useful content people could look at for information. pic.twitter.com/QiaHPeoWGP — A (@atothebed) June 2, 2020



「これは逆効果です。やる前に、その意味をよく理解してください。運動をだまらせるのではなく、黒人の声を大きくしましょう」とのツイートが投稿されています。



This is counter-productive. Please understand what ur doing before u do it. Amplify black voices WITHOUT silencing the movement pic.twitter.com/pahDbXnYOO — ???????? (@makeupbyshaniah) June 2, 2020



そんな中、音楽スタートアップ「Platoon」の幹部であるBrianna Agyemang氏らの呼びかけを中心に始まったのが「Black Out Tuesday」です。これは、「仕事を離れて反人種差別の取り組みに参加する」ことを目的に2020年6月2日(火)に実施された大規模なストライキ運動です。また、これに賛同する音楽配信事業者らは、「#TheShowMustBePaused(ショーは一時停止しよう)」というスローガンを掲げて、「Black Out Tuesday」の運動を支援しました。



音楽ストリーミングサービスのSpotifyは6月2日に「今日はBlack Out Tuesdayの日です。これは、黒人コミュニティを支援するために人々が自らを省み、団結することを目的としています」と発表し、この日のポッドキャストとして8分46秒間の無音トラックを配信しました。「8分46秒」は、フロイド氏が警察官に拘束され「息ができない」と訴えた後に死亡した際に、警察官が同氏の首をひざで固定した時間と同じ長さです。



また、Apple Musicはコンテンツを黒一色にした上で、「見つける」「For You」「Radio」サービスにおける通常の音楽コンテンツを配信をストップし、黒人アーティストをフィーチャーしたプレイリスト「For Us, By Us」を配信しました。



by 9to5Mac.com



ほかにも、Amazon MusicやYouTube Musicなどが、相次いで「#TheShowMustBePaused」への支援を打ち出しています。



In solidarity with the Black community - our colleagues, artists, songwriters, musicians, producers, and music listeners, Amazon Music will observe Black Out Tuesday to listen, learn, and find more ways we can act in the ongoing fight against racism. pic.twitter.com/HA1Urd9n4c — Amazon Music (@amazonmusic) June 1, 2020