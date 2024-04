2024年04月19日 11時55分 メモ

Netflixが2024年第1四半期決算を発表、総会員数は前年比16%増の2億6960万人に達して売上高と純利益も大幅に増加



大手ストリーミングサービスのNetflixが2024年4月18日、2024年の第1四半期決算(1月~3月)を発表しました。決算報告では、3月末時点での総会員数が約2億7000万人に達したことや、売上高が前年同期比を大幅に上回る93億7000万ドル(約1兆4500億円)を記録したことなどが明かされています。



Netflixの2024年第1四半期の総会員数は前年同期比16%増の2億6960万人に達し、アナリストが予想した2億6420万人を大きく上回りました。また、売上高は前年同期比14.8%増の93億7000万ドル、純利益は23億3200万ドル(約3600億円)で前年同期の13億500万ドル(約2000億円)から大幅に増加しました。売上高や純利益もアナリストの事前予測を上回る結果となり、2024年は好調な滑り出しだといえます。





Netflixの会員数は2024年第1四半期に約930万人増加しました。その内訳は北米で253万人、ヨーロッパ・中東・アフリカで292万人、ラテンアメリカで172万人、アジア太平洋市場で216万人です。



なお、Netflixは2024年第2四半期の売上高を94億9000万ドル(約1兆6500億円)と予想しており、アナリストの予想した95億4000万ドル(約1兆4700億円)をやや下回りました。





また、これまで四半期ごとに会員数の増減について報告してきたNetflixですが、2025年からは加入者数の報告をやめることを発表しました。Netflixは株主に対する書簡で、同社は広告付きプランや会員追加機能など複数の収益源を生み出しており、サブスクリプション価格も国やプランによって異なるため、もはや会員数は成長を示す要素のひとつに過ぎないと指摘。会員数ではなく、サービスに費やした時間である「エンゲージメント」が顧客満足度を示す最良の指標であると主張しています。



今回の四半期決算では、2024年第1四半期の視聴数が好調だったタイトルとして「グリセルダ」(6640万回)、「三体」(3970万回)、「アバター:伝説の少年アン」(6380万回)などが挙げられています。



市場調査会社のBMOキャピタル・マーケッツでアナリストを務めるブライアン・ピッツ氏は、Netflixは2024年に広告付きプランで流されるコマーシャルから約15億ドル(約2300億円)を稼ぐだろうと予測しています。低価格の広告付きプラン加入者は約4100万人を超えるとピッツ氏は予測しており、コマーシャル収益は今後数年間にわたり増加し続けるだろうという見解を示しました。



Netflixのグレッグ・ピーターズCEOはアナリストとのビデオ会議で、加入者の四半期ごとの変動よりも財務的成長の方が注目に値するとして、「これはビジネスの進化を反映したより良いアプローチだと思います」と述べました。なお、「加入者数の主要なマイルストーン」を超えた場合は、加入者数の発表を行うとのことです。



四半期ごとの加入者数報告をやめるというNetflixの方針転換について市場調査会社のeMarketerでアナリストを務めるロス・ベネス氏は、Netflixの会員数増加には同社が取り組んできたパスワード共有の取り締まりが影響しているため、経営陣は加入者数の増加がやがて頭打ちになると予測しているのだろうと指摘。「Netflixは四半期ごとの加入者数報告をやめることで、先手を打っているのです」と、ベネス氏はコメントしました。