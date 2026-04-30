2026年04月30日 10時36分 メモ

Microsoftが2026年度第3四半期の業績を発表、クラウド事業が好調もXboxはハードウェアの売上が33％も減少



現地時間の2026年4月29日、Microsoftが2026年度第3四半期(1～3月)の業績を発表しました。特に、Microsoftのクラウド事業であるMicrosoft Azureが好調ですが、Xbox関連の売上高は前年同期比で減少を記録しています。



FY26 Q3 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft

https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2026-Q3/press-release-webcast





Microsoft reports sinking Xbox revenue as its cloud business climbs | The Verge

https://www.theverge.com/tech/920785/microsoft-xbox-revenue-q3-2026-earnings



2026年度第3四半期のMicrosoftの売上高は前年同期比で18％増の829億ドル(約13兆2900億円)、営業利益は前年同期比で20％増の384億ドル(6兆1600億円)、純利益はGAAPベースで前年同期比23％増の318億ドル(約5兆6500億円)です。



Microsoftのサティア・ナデラCEOは、「Microsoftは、あらゆる企業がエージェントコンピューティング時代において成果を最大化できるように、クラウドおよびAIインフラストラクチャとソリューションの提供に注力しています。当社のAI事業の年間売上高は370億ドル(約5兆9300億円)を超え、前年比123％増となりました」と述べ、AI事業への注力およびその成果を強調しています。



Microsoftのクラウド事業の売上高は、前年同期比で29％増の545億ドル(約8兆7300億円)を記録しました。具体的には、インテリジェントクラウド事業の売上高は前年比で30％増の347億ドル(約5兆5600億円)を記録しており、Azureおよびその他のクラウドサービスの収益は前年同期比で40％増を記録しています。





生産性およびビジネスプロセス部門の売上高は、前年同期比で17％増の350億ドル(約5兆6100億円)です。具体的には、Microsoft 365の商用クラウド事業の売上高は前年同期比で19％増、Microsoft 365コンシューマー向けクラウドの売上高は前年同期比で33％増、LinkedInの売上高は前年同期比で12％増、Dynamics 365の売上高は前年同期比で22％増です。



パーソナルコンピューティング事業の売上高は前年同期比で1％減の132億ドル(約2兆1200億円)を記録。Windows OEMおよびデバイスの売上高は前年同期比で2％減、Xboxのコンテンツおよびサービスの売上高は前年同期比で5％減、トラフィック獲得コストを除く検索広告収益は前年同期比で12％増となりました。Xboxのハードウェア売上高は前年同期比で33％も減少しています。





なお、低迷するXboxの業績を好転させるべく、Microsoftは有料サブスクリプションサービスであるXbox Game Passの最も高価なプランである「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅に値下げしたり、ゲーム部門の名称を変更したりとテコ入れを行っています。



Microsoftが「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅値下げ、ただしCall of Duty新作追加は1年後に - GIGAZINE





ナデラCEOはXbox関連の直近の変更について、「ファンを取り戻すため」の取り組みであると説明。さらに、「チームはコアファンとプレイヤーへのコミットメントを改めて表明し、ゲームの未来を形作っています」「先週のXbox Game Passの価格変更は、お客様からのフィードバックに迅速に対応していることを示す一例です」と説明しました。



さらに、ナデラCEOは最近のWindowsでの変更について、「メモリ容量の少ないデバイスでのパフォーマンス向上、Windows Updateの簡素化、そしてコア機能と基本機能への回帰」と説明しました。

