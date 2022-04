Microsoftの2022年第3四半期売上高は前年比18％増の494億ドル、Office 365は17％増、Xboxは14％増

・関連記事

Xbox Series X/SによりMicrosoftの第1四半期のゲーム全体の収益が前年比16%増&ハードウェアの収益が前年比166%増、さらにAzureの収益が前年比50%増、LinkedInの収益が前年比42%増 - GIGAZINE



Microsoftが純利益47%増という絶好調、Xboxは売上高172%増を記録するもWindowsは7%増・Surfaceは20%減と伸び悩み - GIGAZINE



Microsoftのゲーム部門は売上好調、ハードウェア関連の収益は3倍に - GIGAZINE



「Oculus」の売上がXboxを上回ったという報告 - GIGAZINE



2022年04月27日 11時16分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.