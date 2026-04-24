2026年04月24日 10時39分 ゲーム

Microsoftのゲーム部門の名称が「Microsoft Gaming」から「Xbox」に戻る、Xboxの新CEOが今後の方針についても言及



MicrosoftのゲームブランドであるXboxのアシャ・シャルマCEOが、従業員にXboxの新方針を通達しました。これに伴い、Microsoftのゲーム部門であるMicrosoft Gamingの名称が、Xboxに戻ります。



We Are Xbox - Xbox Wire

https://news.xbox.com/en-us/2026/04/23/we-are-xbox/





New Xbox CEO kills Microsoft Gaming, are exclusives next?

https://www.polygon.com/xbox-exclusivity-project-helix-microsoft-gaming-asha-sharma/



Xboxは世界中で5億人超のユーザーに利用されており、エンターテインメント業界で最も重要なフランチャイズ作品を多く擁しています。しかし、家庭用ゲーム機であるXbox Series X/S向けの新機能が配信される頻度は低下しており、PC版Xboxの存在感も十分ではありません。価格設定もユーザーに負担が大きくなっているため、Xboxは2026年4月後半に有料ゲームサブスクリプションであるXbox Game Passの最上位プランである「Xbox Game Pass Ultimate」を大幅値下げしたばかりです。



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他にも、検索・発見・ソーシャル・パーソナライゼーションといったコア機能が断片化され過ぎているなど、Xboxが抱える問題をシャルマCEOは指摘しています。そのため、開発者やゲームパブリッシャーからは、より優れたツールやより深い洞察、より迅速な成長を支援するプラットフォームといった改善が求められている模様。



加えて、これまでとは異なる新世代のゲーマーが登場しており、「彼らはゲーム、メディア、その他あらゆるものに時間を費やし、互いに注意を引こうと競い合っています。彼らは馴染みのある場所でより多くのコンテンツを求め、プレイする世界を形作りたいと考え、ただ一緒に遊ぶだけでなく、共に創造し、交流することを望んでいます」とシャルマCEOは指摘。





このような変化の中で、Xboxは世界中のプレイヤーとクリエイターをつなぐグローバルプラットフォームを構築すると言及。そのために、ハードウェア・コンテンツ・ユーザーエクスペリエンス・サービスという4つの優先事項で以下のアップデートを行うと説明しています。



◆ハードウェア

・第9世代ゲーム機(Xbox Series X/S)を健康的で高品質な基盤として安定させる。

・Project Helixをリリースして、最高のパフォーマンスを実現する。

・快適でパーソナルな高性能アクセサリーのリーディングカンパニーとなる。

・選択肢とリーチを拡大する強力なエコシステムを構築する。



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◆コンテンツ

・プレイヤーに愛されるフランチャイズの永続的なポートフォリオを成長・拡大する。

・サードパーティーパートナーシップを進化させ、5カ年計画を強化する。

・中国・新興市場・モバイルファーストのユーザー層への進出を拡大する。

・ライブゲームと長期的な運営を維持・発展させる。

・マインクラフト、The Elder Scrolls、Sea of​​ Thievesといったクリエイター中心のプラットフォームを強化する。



◆ユーザーエクスペリエンス

・プレイヤーとパートナーのための基本事項を修正する。

・Xboxを開発者やクリエイターが作品を作り、成長するための最高の場所にする。

・コミュニティをつなぐために、発見、カスタマイズ、ソーシャル、パーソナライゼーションを全面的に見直す。



◆サービス

・明確な差別化と持続可能な経済性によってXbox Game Passを強化する

・厳格なコスト管理によって、事業を持続的な成長軌道に戻す。

・テレビや低価格デバイスでクラウドゲームプレイをネイティブで高速かつ信頼性の高いものにする。

・有機的な成長経路が遅すぎる場合、成長を加速させるためにM＆Aを意図的に活用する。



さらに、Xboxは社内の変革の一環としてMicrosoftのゲーム部門Microsoft Gamingの名称をXboxに戻すと発表しました。シャルマCEOは「Microsoft Gamingという名称は組織構造を正確に表していますが、我々の目指す野心を十分に表しているとは言えませんでした。そこで、原点に立ち返り、チーム名を変更する事にしました」と説明しています。



この改名に伴い、Xboxの公式X(旧Twitter)アカウントも「私たちはXboxです」と投稿しました。

