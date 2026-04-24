Instagramが共有した写真が24時間で消える新アプリ「Instants」をテスト中
Instagramが「Instants」という新しい画像共有アプリをテスト中であると報じられています。このInstantsは共有された写真が24時間で自動的に消滅し、さらに一度しか閲覧できないのがポイントです。
Instagram tests a new 'Instants' app for sharing disappearing photos | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/04/23/instagram-tests-a-new-instants-app-for-sharing-disappearing-photos/
洗練され編集されたコンテンツが中心のInstagramと異なり、Instantsは文字通り「即時的な日常のスナップショット」を投稿するために設計されています。
TechCrunchによると、Instantsではワンタップで写真を撮影可能ですが、テキスト追加以外の編集は一切できないとのこと。アプリはカメラロールからのアップロードに対応しておらず、共有できるのはアプリ内のカメラで撮影した写真のみ。
Instagramはすでにスペインとイタリアを対象に、Instantsのテストを実施していました。Instagramによれば、InstantsはInstagramアプリからも利用でき、フォロワーは共通するとのこと。
Instagramの広報担当者は「友人との交流を気軽に楽しめるように、私たちはInstantsというアプリをテストしています。Instantsではその場で気軽に写真や動画を共有できます。私たちはInstantsの複数のバージョンを試作し、ユーザーの反応を見ながら、コミュニティの声に耳を傾けていきます」とコメントしました。
InstantsはiOSとAndroidで配信されています。ただし、記事作成時点では日本から利用することはできません。
Instants, from Instagram App - App Store
https://apps.apple.com/il/app/instants-from-instagram/id6756442328
Instants, from Instagram - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.moonshot
TechCrunchは「Instagramは気軽に『その瞬間』を共有できるInstantsを導入することで原点回帰を図るとともに、一時的な共有や親しい友人との交流に特化したアプリとの競争にも対応しようとしている」とコメントしています。
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in ソフトウェア, ネットサービス, スマホ, Posted by log1i_yk
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