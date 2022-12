2022年12月09日 11時15分 ネットサービス

AmazonがTikTokスタイルで写真や動画を共有するフィード「Inspire」をアプリで展開、「いいね」や製品購入も可能



AmazonがTikTokのように写真や動画のフィードを表示する新機能「Inspire」を、アプリで展開することが明らかになりました。ユーザーはさまざまな製品に関するコンテンツを見て「いいね」を付けることができ、気に入った製品を直接購入できるとのことです。



さまざまなテクノロジー企業が世界中で人気を誇るTikTokに追随しており、YouTubeでは最大60秒までの動画を共有する「YouTubeショート」を展開しているほか、Instagramもショート動画共有機能「Reels」をTikTokに近づけています。



そんな中、2022年8月にはAmazonがTikTokのようなフィードを表示する「Inspire」という機能をテストしていると報じられました。



8月の報道時点では社内テストの段階でしたが、ウォール・ストリート・ジャーナルは12月8日に、Inspireの展開がアメリカで開始されると報じました。InspireはAmazonショッピングアプリ上の機能として提供され、まずは一部ユーザーのみが利用可能となり、今後数カ月以内に全米で利用可能になる予定だとのこと。



Inspireはアプリ下部の電球アイコンをタップすると利用可能。最初にInspireを利用する際には、表示するコンテンツをパーソナライズするために「メイクアップ」「スキンケア」「ペット」「ゲーム」「植物」「ハイキング」「インテリア」「旅行」「ランニング」など、20を超えるトピックから興味のあるものを選ぶよう求められます。





Inspireではブランドやインフルエンサー、一般ユーザーが作成したコンテンツが表示されます。ショート動画だけでなく写真にも対応しており、TikTokとInstagramのハイブリッドのようなフィードになっているとのこと。Instagramのように画面をダブルタップしてコンテンツに「いいね」を付けることができ、TikTokのようにスワイプして次のコンテンツを表示することも可能だそうです。





また、気に入った製品があれば画面下部にあるリンクボタンをタップし、製品を購入することが可能となっています。





もちろん、製品ページにアクセスして詳細を確認することもできます。Inspireを使い続けるにつれてコンテンツのキュレーションが調整され、よりユーザーの興味関心に合ったコンテンツが表示されるようになっていくとのこと。





Amazonのショッピングディレクターを務めるオリバー・メッセンジャー氏は、「私たちは買い物をより簡単に、楽しくするために毎日工夫しています」「ビデオベースのコンテンツは、顧客が製品をより理解するのにとても役立ちます」とコメントしています。



海外メディアのThe Vergeは、TikTokはあらゆる製品のマーケティングにおける強力なツールであり、インフルエンサーがTikTokからAmazonへ誘導することが多いため、Amazonがユーザーエンゲージメントの一部を取り戻そうとするのは理にかなっていると指摘。その一方でTikTokもショッピング機能に注力しており、2022年10月に公開された求人情報からは、TikTokが独自のフルフィルメントセンターを建設してeコマース事業を拡大しようとしていることがうかがえると述べました。



