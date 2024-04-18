TikTokがInstagramっぽく写真とテキストを投稿できる「TikTok Notes」のテストを開始
ショート動画共有アプリのTikTokが、Instagramライクな写真共有アプリとして「TikTok Notes」を計画していることが、以前から報じられていました。TikTokがこのTikTok Notesを正式発表し、オーストラリアとカナダでのテストがさっそくスタートしています。
/2 We hope that the TikTok community will use TikTok Notes to continue sharing their moments through photo posts. Whether documenting adventures, expressing creativity, or simply sharing snapshots of one's day, the TikTok Notes experience is designed for those who would like to… pic.twitter.com/KPXJqbaOdG— TikTokComms (@TikTokComms)
TikTok starts testing its Instagram competitor TikTok Notes in Canada and Australia | TechCrunch
https://techcrunch.com/2024/04/17/tiktok-starts-testing-its-instagram-competitor-tiktok-notes-in-canada-and-australia/
TikTok Notes starts rolling out as a new rival to Instagram - The Verge
https://www.theverge.com/2024/4/17/24133311/tiktok-notes-photos-text-app-instagram
TikTok Notes is a new Instagram rival, and it's rolling out now
https://www.androidauthority.com/tiktok-notes-rolling-out-3434946/
TikTokが写真とテキスト専用の共有アプリ「TikTok Notes」を発表しました。TikTok Notesは写真投稿用のアプリで、「冒険を記録したり、創造性を表現したり、1日のスナップショットを共有したりする場所」であり、「写真コンテンツを通じて人々と交流したい人向けに設計されています」と説明されています。
iOS向けのApp StoreとGoogle PlayでTikTok Notesがすでに公開されています。iOS版TikTok Notesのサイズは325.8MBで、iOS 11.0以降のiPhoneで利用可能。Android版のTikTok NotesはAndroid 5.0以降で利用可能です。Google Playの専用ページ上の説明には「TikTok Notesは、人々の生活に関する有益な写真とテキストのコンテンツを提供するライフスタイル プラットフォームで、旅行のヒントや毎日のレシピなどを共有する個人を見ることができます。」と記されていました。
TikTok Notes on the App Store
https://apps.apple.com/ca/app/tiktok-notes/id6476737806
TikTok Notes - Google Play のアプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ss.android.ugc.spark
公式サイトも開設されていました。
TikTok Notes
https://notes.tiktok.com/
TikTok Notesのアプリ画面では2列のグリッド形式で画像が表示され、見た目はPinterestのようなになっています。表示される画像が「おすすめ投稿」なのか「フォローしているアカウントの投稿」なのかは不明です。
なお、TikTok Notesはオーストラリアとカナダでテストをスタートしていますが、その他の地域でもアプリを展開するかどうかは不明となっています。
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