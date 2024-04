Intelが1秒間に2京回の演算処理性能を誇る世界最大規模のニューロモーフィックシステム「Hala Point」を構築

Intel and Sandia National Labs Roll Out 1.15B Neuron “Hala Point” Neuromorphic Research System https://www.anandtech.com/show/21355/intel-and-sandia-national-laboratories-roll-out-hala-point-neuromorphic-research-system 「Hala Point」はサンディア国立研究所に導入予定のニューロモーフィック・システムで、Intelの第1世代大規模研究システム「 Pohoiki Springs 」からニューロン数が10倍以上、パフォーマンスは最大12倍に進化しているそうです。Hala Pointは1秒間に2京回、すなわち20Peta-opsの演算処理性能を特長としており、従来のディープニューラルネットワークを実行した場合、ワット当たり1秒間に15兆回の8ビット演算を超えるパフォーマンスを示すとのこと。

2024年04月18日

