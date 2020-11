1兆2000億のトランジスタ数を誇る世界最大のチップ「Wafer Scale Engine」によるシミュレーションは物理法則を超えるほど爆速

20cm×22cmという世界最大のチップ「 Wafer Scale Engine 」を搭載したデータセンター用モジュール「 Cerebras CS-1 」によるシミュレーション速度の検証結果が発表されています。研究チームの発表によれば、「ついに現実の物理法則を超える速度でシミュレーションに基づき予測することが可能になった」とのことです。 [2010.03660] Fast Stencil-Code Computation on a Wafer-Scale Processor https://arxiv.org/abs/2010.03660 Wafer scale Cerebras CS-1 flexes its muscles in scientific tasks - CPU - News - HEXUS.net https://hexus.net/tech/news/cpu/146986-wafer-scale-cerebras-cs-1-flexes-muscles-scientific-tasks/ Trillion-transistor chip breaks speed record https://techxplore.com/news/2020-11-trillion-transistor-chip.html 2019年にスタートアップ企業Cerebras Systemsが、アメリカの国立エネルギー技術研究所と提携し、巨大チップ「Wafer Scale Engine」を開発しました。このWafer Scale EngineはTSMCの16nmプロセスノードを採用しており、1兆2000億個ものトランジスタを搭載し、およそ40万個のスパース線形代数計算コアを搭載した史上最大のコンピューターチップだと話題になりました。 1兆2000億個ものトランジスタを搭載した史上最大のコンピューターチップが開発される - GIGAZINE

・関連記事

日本のスパコン「富岳」が4つの世界ランキングで2期連続1位に輝く - GIGAZINE



700ペタFLOPSのAIスーパーコンピュータをNVIDIAとフロリダ大学が共同開発すると発表 - GIGAZINE



日本のスーパーコンピューター「富岳」が4つの世界ランキングで1位を獲得 - GIGAZINE



Microsoftが28万5000基のCPUコアと1万基のGPUを搭載したスーパーコンピューターをOpenAIと連携して開発 - GIGAZINE

2020年11月27日 11時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.