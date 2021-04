2.6兆個ものトランジスタを搭載した大型チップ「Wafer Scale Engine 2」をCerebrasが開発

・関連記事

半導体製造大手のTSMCのシリコンウエハーに汚染問題発生、NVIDIAやHuaweiなどに影響が出る可能性 - GIGAZINE



1兆2000億個ものトランジスタを搭載した史上最大のコンピューターチップが開発される - GIGAZINE



1兆2000億のトランジスタ数を誇る世界最大のチップ「Wafer Scale Engine」によるシミュレーションは物理法則を超えるほど爆速 - GIGAZINE

2021年04月26日 09時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.