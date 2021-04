Appleが「iPhoneの耐水性能を誇張している」として訴えられる

2016年に登場したiPhone 7以降のiPhoneは、IP67等級(深さ1メートルまで、最長30分間)からIP68等級(深さ6メートルまで、最長30分間)の耐水性能を有しており、 水の中に落としてしまったiPhoneが数カ月後に発見され、無事動作する というケースもたびたび 報告 されています。しかし、Appleがアメリカのニューヨークで「iPhoneは耐水性能を誇張している」として、集団訴訟に直面したことが明らかになりました。 Apple sued over iPhone warranty issues and water resistance claims | AppleInsider https://appleinsider.com/articles/21/04/25/apple-sued-over-iphone-warranty-issues-and-water-resistance-claims 多くのスマートフォンメーカーと同様に、AppleはiPhoneの 防沫・耐水・防塵性能 をアピールしており、新しい端末ほど高い耐水性能を有するように進化しています。しかし、2021年4月24日(土)にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で提起された集団訴訟では、「Appleがハードウェアの耐水性能を誇張している」と批判されています。 原告であるアントワネット・スミス氏は、「同様の立場にあるほかのすべての人に代わって」集団訴訟を提起したと主張。 2016年に登場したiPhone 7はIEC規格60529に基づくIP67等級(深さ1メートルまで、最長30分間)、2019年に登場したiPhone 11 Pro/11 Pro MaxはIEC規格60529に基づくIP68等級(深さ4メートルまで、最長30分間)、iPhone 12シリーズはIEC規格60529に基づくIP68等級(深さ6メートルまで、最長30分間)の耐水性能を有しているとされています。

2021年04月26日 10時30分00秒 in モバイル, Posted by logu_ii

