2020年03月01日 22時00分 モバイル

iPhoneがディズニーパークで巨大な湖に水没、しかし2カ月後に「完璧に動く状態」で持ち主の元へ帰ってくる



ディズニー作品をテーマとした遊園地型テーマパークのディズニーパークは、日本の東京ディズニーリゾートを含め、アメリカやフランス、香港、中国といった5つの国と地域に存在する「夢の国」です。そんなディズニーパークでiPhoneを湖に落としてしまったという人物が、約2カ月も水底にあったiPhoneを再び手にすることに成功し、園内で撮影した思い出の数々を失わずにすみました。



Disney World Returns Fully Working iPhone 11 to Family Weeks After Device Sank to Bottom of Seven Seas Lagoon - MacRumors

https://www.macrumors.com/2020/02/28/disney-world-iphone-11-lagoon-story/



2019年の10月上旬、リサ・トロイアーさんとジェイコブ・トロイアーさん夫婦は、娘のソフィーさんと1週間のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへの旅行に向かいました。ちょうどハロウィンの時期ということで、3人はハロウィン色に染まったウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを満喫したそうです。



左から、ジェイコブさん、ソフィーさん、リサさん。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへの旅行はソフィーさんにとっては「長年の夢」だったそうです。





ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートを満喫した後、旅行の最後の日の夜に家族はマジック・キングダムで開催されたミッキーマウスのハロウィンパーティーに参加。その後、マジック・キングダムの南にある「セブン・シーズ・ラグーン」と呼ばれる巨大な湖で、フェリーに乗る予定だった3人ですが、リサさんのバッグからiPhone 11が落ち、湖の底に沈んでしまったそうです。



リサさんは「スマートフォンを落としてしまったことに本当に腹を立てました。その日の夕方に旅行のメインイベントだったディズニーのハロウィンパーティーに参加し、写真を撮影していましたから」「6歳の娘はジャック・スケリントンと写真を撮っていたものの、iPhoneを湖に落としてしまったせいでその写真を現像することができず、ひどく落ち込んでいました」と、当時の心境について語っています。





セブン・シーズ・ラグーンにiPhoneを落とした翌日、リサさんは念のためにウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの従業員に紛失物の届出を行ったそうです。その際、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートの従業員は、リサさんに「紛失物を回収するためのダイバーチームが存在すること」を伝えたそうですが、リサさんは落としたiPhoneが戻ってくるとは考えていなかったと語っています。帰宅後、リサさんは新しいスマートフォンを購入し、いつも通りの日々を送っていたとのこと。



iPhoneを落としてから約2カ月後、リサさんはフロリダ州オーランドからの不在着信を受けます。リサさんは何かしらの勧誘の電話であると考えて着信を無視していたそうですが、義理の父親から電話があり、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートでリサさんが湖に落としたiPhoneが見つかったと伝えられます。





その後、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートからリサさんが紛失したiPhoneが送られてきたそうです。約2カ月もの間水中に沈んだままになっていたにもかかわらず、iPhoneは問題なく動作することが確認されています。リサさんは「iPhoneから、ディズニーでのハロウィンの夜の写真を含め、すべてを取り出すことができました。iPhoneに装着していたケースには細かな砂、カバー部分には藻類がついており、摩耗していましたが動作には何ら問題ないようです」と語りました。



セブン・シーズ・ラグーンの水底から回収されたリサさんのiPhone 11。





iPhone 11の耐水性能に感激したリサさんはAppleのティム・クックCEO宛にメールを送り、感謝を伝えたそうです。



リサさんとジェイコブさんは熱心なApple製品ユーザーで、ジェイコブさんが最初にリサさんに贈ったプレゼントはiPadだったそうです。リサさんはウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートへの旅行の数日前にiPhone 11を購入しており、そのおかげで家族の一生の思い出を写真として残しておくことができたとMacRumorsは記しています。