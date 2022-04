Samsungがスマホやタブレットをユーザー自身で修理できるようパーツ・ツール・マニュアルを提供

Samsungは認定店舗での端末修理や、技術者が家を訪問しての端末修理など、複数の修理サービスを提供していますが、新たに、ユーザーが自分でパーツを購入して端末を修理できるようにするサービスの提供を開始することを発表しました。 Samsung Expands Customer-First Care Experience with New Self-Repair Program - Samsung US Newsroom https://news.samsung.com/us/samsung-self-repair-program-ifixit-customer-first-care-experience/

2022年04月01日 10時20分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logc_nt

