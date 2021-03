6カ月前に湖底に消えたiPhone 11が動作する状態で持ち主の手元に帰ってくる

・関連記事

スマホが水や海に落ちた時にやってはならないこと・やるべきことはコレ - GIGAZINE



iPhone 7の防水性でお風呂はOKなのか?実際にバスタブへ沈めたりシャワーを浴びせたりしてみた - GIGAZINE



「Appleは水没してダメージを受けたロジックボードを使って修理していた」と修理エンジニアが指摘 - GIGAZINE



iPhone 6s/6s Plusの水没実験で防水性能が格段に向上したことが判明、48時間連続で水につけるとこんな感じ - GIGAZINE



2021年03月07日 16時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.