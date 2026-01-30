2026年01月30日 12時30分 ソフトウェア

Pixelの通話補助機能で電話に出ていないのに音声が発信者に送信されるバグが発生したため古いPixelで機能を無効化



Pixelの標準通話アプリに導入されたAIが留守電に応答してくれる機能「Take a Message」で、発信者の音声が録音されるだけではなく受信者側の音声が送信されるという問題が報告されていました。Googleはこの問題は一部の旧型のPixelでのみ発生するとして、古いデバイスではTake a Messageを無効にすると発表しました。



Pixel 10に合わせて発表されたPixelの通話支援機能「Take a Message」は、不在着信や無視した着信に自動音声が応答します。録音を後から聞くことができるほか、相手の応答がリアルタイムで文字起こしされるため、誰の電話か分からず応答しなかった際にも文字起こしを見てから必要な場合に応答することができます。Take a Messageは2025年9月にはより多くの国に拡大したほか、Pixel 10だけではなくPixel 4以降でも利用可能になりました。



そんなTake a Messageでバグが発生していたという報告が一部のユーザーから挙がっていました。2026年9月のReddit投稿では「Pixel 5の相手に電話をかけて留守電になると、ボイスメッセージを残している間、留守電中の相手の話声が聞こえる」と報告されています。投稿のコメントには「Pixel 4aで同じ問題が発生しています」「私のPixel 10でも同じ問題が発生しています」と同様のバグが報告されていました。なお、Take a Messageを無効化することで問題は解決したと当事者は述べています。



さらに、2026年1月にRedditに投稿された内容によると、「留守番電話で受信側の部屋の音が聞こえた」という連絡があったためテストしてみたところ、電話を無視してTake a Messageが機能すると受信側のPixelの右上に「マイクアイコン」が表示され、実際にマイクが働いて発信者側に音声が届いていたそうです。そのユーザーは「電話に出ていないにもかかわらず、電話に出たのと同じように音声が届いている。今まで遭遇した中で最もひどい不具合です」と語りました。なお、このユーザーが使用していたのはPixel 4aとのこと。



問題はごく一部の古いスマートフォンを中心に数件のみの報告で、OSのアップデートがサポートされていない端末で通話アプリのみ新機能が実装されたことによる不具合だと考えられていました。Googleは「我々のチームはこれらの報告を認識しており、積極的に調査しています」と回答していました。



結果としてGoogleは2026年1月28日に「Pixel 4 およびPixel 5のメッセージ受信に関するアップデート」と題したお知らせを掲載しました。Googleによると、Take a Messageで受信側のマイクが機能してしまうバグは「ごく一部のPixel 4およびPixel 5デバイスにおいて、極めて限定的かつまれな状況下で発生する」ことが確認されたとのこと。そこで、Pixel 4およびPixel 5ではTake a Messageおよび次世代通話スクリーニング機能を無効化するとGoogleは発表しました。





海外メディアのThe Verveが「これらの機能がPixel 4および5から永久に削除されるのか、それとも将来的に復活するのか」とGoogleに問い合わせたところ、Googleコミュニティマネージャーのシリ・テジャスウィニ氏は「現時点では、影響を受けるPixelユーザーは引き続き手動または自動の通話スクリーニング、あるいはキャリアのボイスメールを代わりに利用できます」と述べ、次世代通話スクリーニング機能が古いPixelで復活するかどうかは回答しませんでした。

