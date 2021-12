2021年12月09日 16時08分 ソフトウェア

Androidで緊急通報ができなかったのはMicrosoft Teamsのせい



Android端末の一部環境で救急車を呼ぶ緊急通報ができない問題が存在した一件で、GoogleのPixelコミュニティチームにより、Microsoft Teamsがインストールされた端末で特定の条件を満たしたときに問題が発生することが判明しました。



Google confirms Android bug that prevents emergency calling - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/12/08/android-emergency-calling-bug/





Microsoft Teams is the reason some Android users can't dial 911

https://www.androidpolice.com/google-finally-knows-which-app-to-blame-for-androids-mysterious-cant-call-911-bug/



この問題は2021年11月30日、掲示板サイト・RedditにKitchenPicture5849氏が報告したことで明らかになりました。KitchenPicture5849氏は11月26日、祖母が脳卒中を起こしているおそれがあったため、Pixel 3で救急車を呼ぼうとしたのですが、電話は1回呼び出し音がなった時点で操作を受け付けなくなってしまったとのこと。



Pixel prevented me from calling 911 : GooglePixel

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/r4xz1f/pixel_prevented_me_from_calling_911/



事態が落ち着いてからKitchenPicture5849氏が動作を確かめてみたところ、唯一、911への電話だけが記録されていないことがわかりました。





この件に気づいたGoogleのPixelコミュニティチームは、調査を実施。



その結果、「Microsoft Teamsがインストールされている端末で、Microsoftアカウントにログインしていない状態」のときだけ問題が発生することがわかりました。このバグは、1件しか発生が報告されていないものだったとのこと。



原因はMicrosoft TeamsとAndroid OS バージョン10以上の意図しない相互作用によるものと考えられていて、GoogleはMicrosoftとともに問題解決に取り組んでいると報告しています。



Microsoft Teamsのアップデートはまもなく提供される予定で、Android OSのアップデートは2022年1月4日に配信予定だとのことです。