2022年6月15日にサポートが終了するInternet Explorerをただちに廃止するようにMicrosoftが警告

Windowsに標準搭載されているMicrosoft開発のウェブブラウザ・ Internet Explorer (IE)のサポートを2022年6月15日に終了すると発表しているMicrosoftがただちにIEへの依存をやめるように公式ブログで警告し、IEを組織内で廃止するための手順を紹介しています。 Don’t wait for June 15th! Set your own IE retirement date. - Microsoft Tech Community https://techcommunity.microsoft.com/t5/windows-it-pro-blog/don-t-wait-for-june-15th-set-your-own-ie-retirement-date/ba-p/3298143

2022年05月02日 10時29分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

