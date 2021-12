2021年12月01日 16時00分 ネットサービス

Android 12にアップデートした端末で「Amazonアプリストア」に不具合が出る問題が1カ月も続いている



Amazonが運営するAndroid端末向けのモバイルアプリストアである「Amazon Appstore(Amazonアプリストア)」は、Google Playを除けば最も人気のあるAndroidアプリストアの1つです。ところが、Googleが2021年10月にリリースした「Android 12」にアップデートした端末において、Amazonアプリストア本体やダウンロードしたアプリが使えなくなる現象が発生していると報じられています。



Amazon Appstore not working after android 12 update

https://www.amazonforum.com/s/question/0D56Q000087E2wvSAC/amazon-appstore-not-working-after-android-12-update





Amazon Appstore is broken on Android 12 - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/11/30/amazon-appstore-is-broken-on-android-12/



Android 12 launched a month ago and Amazon Appstore still won't run on it - Liliputing

https://liliputing.com/2021/11/android-12-launched-a-month-ago-and-amazon-appstore-still-wont-run-on-it.html



The Amazon Appstore is broken on Android 12, and there's no fix in sight

https://www.androidauthority.com/amazon-appstore-android-12-3066697/



AmazonアプリストアはFireタブレットにアプリをインストールする主要なプラットフォームになっているだけでなく、その他のAndroid搭載端末でも利用できるアプリストアでもあります。また、Windows 11を搭載した端末でもAmazonアプリストア経由でAndroidアプリが利用可能になる計画が発表されており、2021年10月からはAmazonアプリストアで提供されている一部のアプリがWindows Insiderコミュニティに公開されています。



ところが、端末を最新OSであるAndroid 12にアップデートしたユーザーから、「Amazonアプリストアからダウンロードしたアプリや、アプリストア本体が使えなくなってしまった」との報告が、2021年10月下旬から上がり始めています。



問題の報告が以下。10月25日にAmazonのデジタル・デバイスフォーラムに投稿された「Android 12にアップデートしたらAmazonアプリストアが動作しなくなった」という報告です。





これに続き、多くのユーザーが同様の問題を報告しています。「古いAndroid搭載デバイスではAmazonアプリストアにおけるアプリの更新が正常に見えるのに、Android 12を搭載したPixel 6では正常に表示されない」というものや……





「Android 12にアップデートした後、同じ問題がPixel 5aでも発生しました。また、Amazonアプリストア経由で購入したアプリには『アプリのアップデートが必要です』というメッセージが表示されていますが、アップデートしようとすると、Amazonアプリストアは『あなたのデバイスと互換性がありません』と主張します」





「私はPixel 4aをAmazonで買い、全てのアプリもAmazonから買いましたが、Android 12にアップデートしたら動作しなくなってしまいました」





「同じ問題がAndroid 12を搭載したPixel 3aとPixel 5aで起きています。私はAmazonアプリストアを捨てて、Google Playストアから使っていたアプリを購入しています。アプリがタイムリーに更新されないのにうんざりしています」といった投稿が100件近くあります。





ユーザーが経験する問題は、Amazonアプリストア経由で購入したアプリが動作しなかったり、新たにアプリをダウンロードすることができなかったり、Amazonアプリストアにアプリのライブラリが発生しなかったりと多岐にわたります。また、問題が発生しているのはPixelシリーズやGalaxy S21、Galaxy Z Flip3といったAmazon製以外の端末であり、Amazon製のFireタブレットなどでは問題が起きていない模様。この点については、AmazonがPixelやGalaxyなどの端末において、Android 12とAmazonアプリストアの互換性チェックを怠った可能性があると指摘されています。



Amazonのサポートスタッフはこれらの投稿に対し、「皆さん、Android 12のAmazonアプリストアで問題が発生していることを知り、申し訳なく思っています。当社の技術チームはこの問題を認識しています。私はこれをチェックしており、彼らは解決に取り組んでいます」と返信していますが、最初の報告から1カ月が経過しても問題は修正されていません。





あるユーザーは、「Amazonが自社のアプリストアを『Fireタブレットやその他のAmazon製ハードウェアのためだけのもの』だと考えているのは明らかだと思います」と述べ、仮に非Amazon製デバイスからのアプリダウンロードが少ないとしても、わざわざAmazonアプリストアからアプリをダウンロードするユーザーは非Amazon製デバイスとは別にAmazon製ハードウェアを持っているはずであると指摘し、互換性の問題を解決しないのは悪手だと指摘しました。





Amazonはこの問題を報じたテクノロジー系メディア・9to5Googleに対し、「私たちは、モバイルデバイスをAndroid 12にアップグレードした一部のAmazonアプリストアユーザーで、アプリのパフォーマンスと起動に影響を与える問題が生じていると認識しており、解決するために取り組んでいます。この問題は、Amazon Fireタブレットや Fire TVデバイスには影響しません」との声明を送っています。