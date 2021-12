2021年12月09日 15時00分 メモ

ニュージーランドで14歳以下のタバコ購入が禁止へ、「次世代の人々は今後永久にタバコを買うことができない」と保健副大臣



2021年12月9日、ニュージーランド政府が、14歳以下のタバコ製品購入を禁ずる法律を発表しました。これは2025年までに国内の喫煙者数を5%未満にまで減らす「Smokefree 2025行動計画」の一部であり、次世代の人々による今後一切のタバコ購入を禁ずる動きも計画されています。



Historic step towards smokefree future | Beehive.govt.nz

https://www.beehive.govt.nz/release/historic-step-towards-smokefree-future



Smokefree 2025: 14-year-olds will be banned from smoking under new law - NZ Herald

https://www.nzherald.co.nz/nz/smokefree-2025-14-year-olds-will-be-banned-from-smoking-under-new-law/YL3JJXAZAKY53KLUSHLGDGLIH4/



ニュージーランドのアイシャ・ヴァーラル保健副大臣は、国内で発生するガンのうち4分の1は喫煙が原因であり、特にマオリや低所得者層の間でタバコの害が流行していることを懸念。「喫煙を始めるのに安全な年齢はありません」と述べ、14歳以下のたばこ購入を禁ずる法律の施行を推し進めるとともにこの法律の年齢制限を徐々に引き上げ、将来的にすべての人々がタバコを購入できなくすることを計画しています。



ニュージーランドにおいて1万9000人の15歳~17歳の若者を対象にした2021年の調査では、20%近くが1日に1回以上の喫煙を行っていることが明らかになっており、10年前の調査から7ポイント増加しているとのこと。ヴァーラル氏は「若者が喫煙を始めないようにしたいと考えています。年を経るにつれ、今の若者と将来の若者世代は永久にタバコを買うことができなくなります」と述べました。



by Zoushi



この法律が導入されることによるタバコの密輸や闇市場の拡大についても懸念されています。このことについてジャシンダ・アーダーン首相は「既に施行した物品税の増税でも闇市場の拡大が見られていますが、単に値上げを続けるだけでは禁煙に効果がないことが分かったため、他の措置を講じる必要がありました」と述べています。



新しい法律は2022年12月の可決をめどに進められており、2023年から施行される予定です。また、年齢制限に加えて、低ニコチン以外のタバコ販売も禁じられるとのこと。喫煙者への支援策も行われる予定であり、ヴァーラル氏は「習慣を破るのは本当に難しいことを知っています。喫煙者には多くのサポートが必要になるでしょう」と述べました。