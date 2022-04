2022年04月19日 10時50分 モバイル

Pixel 6が「一部の着信を勝手に拒否する」という報告が相次ぐ



Google製スマートフォンの「Pixel 6」シリーズで「一部の着信が自動で拒否される」という報告が相次いでいることが明らかになりました。



Latest Pixel 6 series bug automatically declines certain incoming calls without ringing the phone - PhoneArena

https://www.phonearena.com/news/pixel-6-bug-declines-calls-from-contacts_id139665



Pixel 6 owners say their phones are automatically rejecting some incoming calls - The Verge

https://www.theverge.com/2022/4/18/23030139/pixel-6-phone-calls-straight-to-voicemail-declined-bug



Pixel 6の着信拒否問題について最も詳細な報告が以下。この報告は英語圏最大のソーシャルニュースサイト・RedditのGooglePixel板に寄せられたもので、内容は「私のPixel 6 Proが勝手に着信を拒否しているようです。この現象は完全にランダムに発生します。私に対して電話をかけてくれた人がいるにもかかわらず、不在着信履歴に残っていないという現象が週に4度以上発生しています。通話履歴を確認すると、明らかに私が行ったものではない着信拒否の履歴があります。この現象が発生するとき、私はPixel 6 Proをデスクかテーブルの上に置いていて、電話がかかってきたことに気づくことすらありません。この現象は知らない番号からの着信だけではなく、保存してある連絡先からの着信にも発生しています。試しにこちらからかけ直して相手にもう一度電話をかけてもらうと今度は着信が届くので、現象自体に一貫性はないように思えます」というもの。





この投稿者によると、スパムフィルタリングやWi-Fi通話、サイレントモードなど関係がありそうな機能はオフになっており、通信状況やネットワーク設定、ボイスメール設定にも問題はなく、プロバイダー側に問い合わても「こちら側に問題はありません」という結果だったそうです。



同種の現象はGoogleのサポートフォーラムなどでも報告されており、特定の個人にのみ生じる問題ではないようです。





この問題がなぜ生じているのかや、具体的な解決方法については4月19日時点ではまだ分かっていません。スマートフォン専門ニュースサイトのPhoneArenaは「サイレントモードのスケジュール設定機能を誤ってオンにしたのでは」「『Google の電話アプリ - 発信者番号と迷惑電話対策』が悪さをしているのでは」と推測した上で、「Googleがこの問題を解消するアップデートを近々発表することを期待します」と記事を締めくくっています。