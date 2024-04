2024年04月15日 11時02分 ハードウェア

Google Pixel 9などの端末ではテキストメッセージやSOS発信を衛星接続でできるようになる



Googleは2024年後半に「Pixel 9」「Pixel 9 Pro」「Pixel 9 Pro XL」の3モデルで展開と見込まれているのですが、このPixel 9シリーズでは、緊急時のSOSが5G非地上系ネットワーク(NTN)、つまり衛星ベースで送信できるようになる見込みであることが明らかになりました。



ニュースサイト・Android AuthorityがGoogleからの内部情報として伝えたところによると、「Pixel 9」シリーズに搭載されるプロセッサのTensor G4にはSamsungのモデム・Exynos Modem 5400が採用されているとのこと。





Pixelシリーズでは通信関係の障害発生報告が多く、Android AuthorityによればPixel 7/8ユーザーで調査に応じた人のうち60%が問題に遭遇したことがあると回答しています。



Exynos Modem 5400は前世代のモデムよりも高速化・消費電力の効率化を果たしているほか、3GPP Release 17をサポートしているので、衛星ベースの通信が可能になります。



すでに、OS側ではAndroid 15に衛星メッセージサービスの搭載予定が確認されています。



Android 15では人工衛星を活用した衛星メッセージサービスがサポートされる可能性 - GIGAZINE





この衛星ベースの通信機能は、SpaceXと共同でネットワークを構築しているT-Mobileによって提供されるものですが、今後、サービスプロバイダーが追加される可能性もあるとのこと。



衛星通信機能は、基本的にはテキストメッセージの送受信を行うもので、通話には非対応。「衛星ゲートウェイ」アプリを利用すると、緊急SOS機能を通じて、緊急通報を衛星経由で行うことができます。



衛星通信はPixel 9シリーズに限らず、今後登場予定のPixel FoldやPixel Tabletでも利用可能になる見込みです。