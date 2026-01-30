2026年01月30日 12時12分 メモ

元Googleエンジニアに有罪判決、中国でスタートアップ企業を設立するためにAIチップ技術に関する企業秘密を盗んだため

by Ethen Rera



カリフォルニア州サンフランシスコの連邦地方裁判所は2026年1月29日に、元Googleのソフトウェアエンジニアである中国国籍のレオン・ディン被告に対し、企業秘密の窃盗と経済スパイの罪で有罪判決を下しました。判決は11日間にわたる陪審裁判を経て下され、12人の陪審員は被告がアメリカの巨大IT企業であるGoogleからAIに関連する膨大な機密情報を盗み出し、密かに協力していた2つの中国企業に利益をもたらしたとして、全14件の罪状すべてで有罪と判断しました。



ディン被告は2019年にGoogleに採用され、データセンターの設計と保守を担当するチームに所属していました。検察側が提示した証拠によると、ディン被告は2022年5月から約1年間にわたり、TPUやGPUなどAIチップ技術を含む1255件・推定のべ1万4000ページもの文書をAppleの「メモ」アプリにコピーし、PDFに変換した上で個人のクラウドストレージにアップロードしていました。これらの文書には、AIモデルのトレーニングに使用されるスーパーコンピュータのハードウェア基盤やソフトウェアプラットフォームに関する重要な機密情報が含まれていました。



by Ben Nuttall



さらに、ディン被告はGoogle在職中の2022年に上海でAIスタートアップ企業である上海智算科技有限公司(Shanghai Zhisuan Technologies Co.)を設立。投資家に対して「自社はGoogleのAIスーパーコンピューティング技術を再現できる」と主張し、自らをその技術を実現できる世界で10人のうちの1人であると宣伝していました。またディン被告は中国政府が主導する上海の「人材計画」にも応募しており、中国が国際水準に匹敵する演算能力インフラを備えられるよう支援する意向を示していました。



今回の有罪判決により、ディン被告は企業秘密窃盗の各罪状で最大10年の禁錮刑と25万ドル(約3750万円)の罰金、経済スパイの各罪状で最大15年の禁錮刑と500万ドル(約7億5000万円)の罰金に直面しています。弁護側は、対象となった文書が法的な企業秘密の定義を満たしていない、あるいは被告に中国を利する意図はなかったと主張しましたが、陪審員に受け入れられることはなかったとのこと。





アメリカ連邦検事局は、貴重な技術の窃盗は罰せられずに終わることはないと述べ、アメリカの知的資本を外国の利益から強力に保護する姿勢を強調しました。



判決後、Googleは「正義が果たされるよう尽力してくれた陪審員に感謝します。Googleとアメリカの連邦検察当局は陪審の判断を称賛し、今回の判決はアメリカの法制度が企業の技術や知的財産を盗難から保護することを示すものであると評価しています」という声明を発表しました。

