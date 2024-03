2024年03月07日 11時48分 メモ

Google勤務の中国人がAI関連の企業秘密を盗んで中国企業に流していた疑いで逮捕・起訴される



GoogleからAI技術に関連する情報を盗み出して中国企業に渡したとして、企業秘密の窃盗容疑で元Google社員のリンウェイ・ディンが起訴されました。



Office of Public Affairs | Chinese National Residing in California Arrested for Theft of Artificial Intelligence-Related Trade Secrets from Google | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-residing-california-arrested-theft-artificial-intelligence-related-trade





ディン容疑者はカリフォルニア州に住む中国国籍の人物で、2019年にソフトウェアエンジニアとしてGoogleに入社し、スーパーコンピューティングおよびデータセンター向けソフトウェア開発の職務に就いていました。ディン容疑者は職務の一環としてハードウェアインフラやAIモデル等に関連するGoogleの機密情報にアクセスすることが認められていましたが、2022年5月21日から2023年5月2日にかけて、社内の機密情報を個人のGoogleアカウントにコピーして密かに中国企業へ渡し始めたそうです。



さらに、ディン容疑者は遅くとも2023年5月30日までにGoogleに内緒で自身のテクノロジー会社を設立しており、同社のCEOを務めてAIモデル向けソフトウェアなどを開発していた模様。加えてディン容疑者は中国に拠点を置く新興企業の最高技術責任者(CTO)の座にも就いていたとのこと。





ディン容疑者が盗み出したとされる情報は、Googleの高度なスーパーコンピューティング・データセンターの構成要素に関わるもので、大規模なAIモデルの訓練やホスティングをサポートするように設計されているものが含まれているそうです。



ディン容疑者は情報を盗む際に「会社支給のMacBookにあるメモアプリのNotesにデータをコピーし、NotesをPDFファイルに変換し、Googleのネットワークから別のアカウントにアップロードして、Googleのデータ損失防止システムによる検出を回避する」などの隠ぺい工作を図っていた疑いが持たれています。これに加え、別のGoogle社員に自分の社員証を渡してオフィス入り口でスキャンさせ、実際は中国にいるにもかかわらずアメリカで勤務しているように見せかけていたとのこと。





ディン容疑者は企業秘密窃盗の4つの罪で起訴されており、有罪判決を受けた場合、最高10年の禁固刑と最高25万ドル(約3700万円)の罰金に直面する可能性があるとのこと。アメリカのメリック・ガーランド司法長官は「国家安全保障を危険にさらしかねない技術の窃盗は許しません。我々は、アメリカで開発された機密技術が、持つべきでない者の手に渡らないよう断固として保護します」と述べました。