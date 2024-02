AppleがiPhone 15シリーズのバッテリーはフル充電サイクルを従来の2倍繰り返しても容量最大80％を維持できると発表

Appleが2023年9月に発売されたiPhone 15シリーズのバッテリーについて、従来のiPhoneバッテリーで設定されている2倍の回数フル充電サイクルを繰り返しても、新品時と比較してバッテリー容量を最大80%維持できるように設計されていると発表しました。 Apple says iPhone 15 batteries have a longer lifespan than initially thought - 9to5Mac https://9to5mac.com/2024/02/20/iphone-15-battery-lifescyle-span/

2024年02月21日

