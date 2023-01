iPhoneのバッテリー交換費用が2023年3月から3000円値上げ

Appleは iPhone向けにバッテリーサービス(バッテリー交換) を提供していますが、このバッテリー交換費用が2023年3月から3000円値上げされることが発表されました。 iPhone の修理サービス - Apple サポート (日本) https://support.apple.com/ja-jp/iphone/repair Apple raising prices of its battery replacement service for older iPhone models https://9to5mac.com/2023/01/02/apple-raising-prices-of-battery-replacement-for-older-iphone-models/ Appleが提供するiPhoneのバッテリーサービスは、iPhoneのバッテリーが劣化してしまった際にバッテリーを新品に交換してもらうことができるというサービス。 AppleCare+ に加入しているユーザーは、iPhoneのバッテリー蓄電容量が80%未満に低下している場合は「0円」でバッテリーを交換してもらうことが可能。なお、バッテリー蓄電容量がどの程度低下しているかは、「設定」アプリの「バッテリー」→「バッテリーの状況と充電」の順にタップすると表示される、「最大容量」からチェックできます。

・関連記事

Appleがついに自分でiPhoneを修理可能な部品やツールを一般販売すると発表 - GIGAZINE



Appleの「セルフサービス修理プログラム」を使って自分の手でiPhoneを修理した感想 - GIGAZINE



AppleはiPhoneのバッテリーをロックして非正規プロバイダーが交換できないようにしている - GIGAZINE



Appleの修理サービスは赤字 - GIGAZINE



Appleがサードパーティーの修理業者にも正規の部品&修理ツールを供給 - GIGAZINE



2023年01月03日 16時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.