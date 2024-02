2024年02月21日 11時22分 モバイル

Appleが「水没したiPhoneを米に突っ込むな」と公式に警告

精密電子部品の塊であるスマートフォンにとって水は天敵であり、ちょっとした隙間から内部に水が浸入してしまうと故障の原因となってしまいます。日常生活を送る上でうっかりスマートフォンを濡らしてしまった場合、応急処置として「米の中に突っ込んで急速乾燥させる」という荒技が紹介されることがあるのですが、Appleが公式のサポートページに「米の中にiPhoneを突っ込まないでください」という警告を掲載したと話題になっています。



If you see a liquid-detection alert on your iPhone - Apple Support

https://support.apple.com/en-us/102643





If your iPhone gets wet, avoid the rice trick, Apple warns | Macworld

https://www.macworld.com/article/2239742/iphone-liquid-damage-dry-rice.html



Appleは、iPhone 12以降だとIEC規格60529に基づくIP68等級の防沫性能・耐水性能・防じん性能を備えていると述べており、ちょっと濡らした程度ではすぐに故障してしまうことはないように設計されています。



しかし、プールや海、風呂やトイレにiPhoneを落としてしまったという時、万が一内部に水が入り込んでしまうと回路がショートしたり腐食したりして、故障の原因になります。iPhoneを水に落してしまった場合、Appleは以下のように対処するべきだとしています。



1:iPhoneから充電ケーブルを抜き、iPhoneが完全に乾くまで接続しないようにする。

2:コネクタを下に向けた状態でiPhoneを手に軽くたたき、余分な液体を取り除いてから、風通しがよくて乾燥した場所に置く

3:少なくとも30分経ってから、充電ケーブルを繋いでみる

4:再度警告が表示された場合は、iPhoneを風通しがよくて乾燥した場所で最長1日放置する

5:iPhoneが乾いているのに充電できない場合はアダプターを再接続してみる





特に重要なのが「iPhoneの乾燥」で、Appleは「完全に乾くまでに最大24時間かかる場合があります」と述べています。そこで、iPhoneを素早くしっかりと乾燥させるためのテクニックとして、「iPhoneを米びつや米袋の中に入れて密封する」という方法がよく紹介されます。



しかし、Appleは「米袋の中にiPhoneを入れないでください。そうすると、小さな米粒がiPhoneを損傷する可能性があります」と述べ、iPhoneを米の中に入れて乾燥させるべきではないとしています。



「乾燥目的でiPhoneを米の中に入れるべきではない」というのは、以前から専門家によって指摘されていました。水没した電子機器を修理する業者・TekDryの共同創設者であるクレイグ・バイネッケ氏によると、実際は米の中にiPhoneを入れても、完全に乾燥するのにかかる時間は「カウンターの上に置いて自然乾燥を行う場合」と変わらず、それどころか米の中に入れた方が乾燥に時間がかかったこともあったそうです。また、iPhoneの中にほこりや細かい米の粉が入り込んでしまう可能性もあるとバイネッケ氏は指摘しています。



なお、TekDryなどの専門業者は、濡れたiPhoneを乾かすために、「真空チャンバーにiPhoneを入れて内部の水分を低温で蒸発させる」という方法を使っているとのこと。同じく水没した電子機器の修理業者・DraBoxのデビッド・ノイマン社長は「私の経験上、水没してから36時間以内にiPhoneが復活する確率は4分の3です。36時間を超えると、復活率は50%を切ります。ただし、充電したり電源を入れたりしようとしなかった場合に限ります」と述べています。