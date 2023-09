「iPhone 15 Pro」の背面ガラスの修理費用が格安に

Apple公式のiPhoneの修理サービス では、iPhoneの画面のひび割れや背面ガラスの損傷、バッテリーの交換、背面カメラの修理などを依頼することができます。このApple公式の修理サービスで、iPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxの背面ガラスの修理費用が、iPhone 14 ProおよびiPhone 14 Pro Maxから約3分の1に値下げされていることが明らかになりました。 Replacing broken back glass on iPhone 15 Pro is less expensive https://9to5mac.com/2023/09/17/replacing-back-glass-iphone-15-pro/

2023年09月18日 16時30分00秒 in モバイル, ネットサービス, ハードウェア, Posted by logu_ii

