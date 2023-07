TikTokがテキスト投稿に対応したので使ってみた

動画共有サービス「TikTok」がテキストの投稿に対応しました。テキスト投稿機能では文字色やフォントをカスタム可能な他、ステッカーを貼り付けることも可能です。 Express your creativity with text posts on TikTok | TikTok Newsroom https://newsroom.tiktok.com/en-us/text-posts TikTokにテキストを投稿するには、まず画面下部の投稿ボタンをタップ。

・関連記事

TikTokが独自のチャットAI「Tako」を一部ユーザーでテスト中、見た目はこんな感じ - GIGAZINE



10代の若者はニュースサイトよりもInstagramやTikTok、YouTubeで最新情報を得ているという報告 - GIGAZINE



AIを使って制作された「DrakeとThe Weekndのコラボ曲」がTikTokでバイラルになり再生数900万回超を記録、SpotifyやApple Musicでも人気に - GIGAZINE



Twitterに似たSNS「Threads」の大型アップデートで投稿の翻訳が可能に - GIGAZINE



Twitterに似たSNS「Threads」の始め方&使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINE



2023年07月25日 17時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.