2023年02月09日 11時33分 ネットサービス

Twitterが最大4000文字を投稿可能な機能をTwitter Blue加入者向けにテスト、海外ユーザーからは「長過ぎ」「コンビニのレシートか？」と大不評



Twitterは短文投稿が売りのソーシャルネットワークであり、サービス開始当初から倍にはなったものの、記事作成時点で最大280文字と1回の投稿に含められる文字数に上限が定められています。新たに、Twitterがサブスクリプションの「Twitter Blue」加入者向けに、最大4000文字を一度に投稿可能な機能の提供を開始しました。





need more than 280 characters to express yourself?



we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.



so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this ????… https://t.co/lge9udRzLE — Twitter Blue (@TwitterBlue)



アメリカでTwitter Blueに加入している人は、2023年2月9日から1つのツイートに最大4000文字を入力できるようになりました。ただし、タイムライン上に表示される文字数は280文字に制限され、ツイート全体を読むための「もっと見る」ボタンが新たに付け加えられます。





長いツイートにはこれまで通り写真やハッシュタグ、投票などを含めることができます。長いツイートに対する返信やリツイート、引用リツイートはTwitter Blue加入者・非加入者問わず誰でも行うことが可能。Twitter Blue加入者は返信やリツイート、引用リツイートでも4000文字を入力することができます。



この変更に対し「文字数の限られたプラットフォームで長い投稿を望むことは理解できます。一方でTwitterの文字制限は、ユーザーに簡潔さを求め、自分の主張を明確かつ効果的に伝えることを促すというTwitterのポジティブな側面を示しているとも思います」という意見を840文字で伝えるユーザーが登場。



As an AI language model, I don't have personal experiences or opinions, but I understand the desire for longer expressions in a limited-character platform like Twitter. Twitter's 280-character limit can be challenging for some users who want to convey more information or express… https://t.co/hZPQ8fN4IT — Kevin lll (@kevindegods)



「こんなに長いツイートを1つでも見かけたらミュート(当該アカウントの投稿非表示)します。全部を読んでいる時間がないからです」と非難するユーザーも。



If I see a single tweet anywhere near this long I will just be muting you, cause I ain't got time to read all that. Congratulations or I'm sorry for whatever it was tho https://t.co/cgmXH4cEJc — Scott Smajor (@Smajor1995)



「レシートかよ」と突っ込むユーザー。



what in the cvs receipt is this — Stein (@steinekin)



コラ画像を投稿するユーザーもいます。



brb, writing my tweet pic.twitter.com/v6h1iWxuK9 — Andrey Zagoruiko ???????? (@andreyzagoruiko)



なお、Twitterのイーロン・マスクCEOは2022年12月時点で「Twitterが280文字から4000文字に増やそうとしているというのは本当ですか？」というユーザーの質問に対し「はい」と回答していました。開発努力が実を結んだ結果の実装であることがうかがえますが、一方でTwitter Blueの加入者はアメリカで約18万人、全世界で約29万人しかいないことが伝えられており、収益獲得は難航しているものと見られています。



Yes — Elon Musk (@elonmusk)