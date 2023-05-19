2023年05月19日 11時15分 ネットサービス

Twitter Blueの加入者が「最大2時間・8GBの動画」を投稿できるように、長編映画がTwitterに違法アップロードされる懸念も



Twitterは現地時間の2023年5月18日、有料サブスクリプションプランであるTwitter Blueの加入者向けに提供されている長時間の動画投稿機能をアップグレードし、「最大2時間・8GBの動画」を投稿できるようにしました。





Twitter Blue Verified subscribers can now upload 2 hour videos (8GB)! — Elon Musk (@elonmusk)



About longer videos for Twitter Blue subscribers

https://help.twitter.com/en/using-twitter/blue-longer-videos





Twitter now lets Blue subscribers upload two-hour videos - The Verge

https://www.theverge.com/2023/5/18/23728787/twitter-blue-subscribers-two-hour-videos



Twitterには以前から動画投稿機能がありましたが、投稿できる動画は最長でも2分20秒に限定されていました。これ以上長い動画を共有したい場合は、複数本に分けて投稿するか、YouTubeなど外部の動画視聴プラットフォームに誘導する必要がありました。





そんな中、2022年12月にはTwitter Blueの購読者に対し、最大1時間・2GBの1080p動画をアップロードできる機能が提供されました。



Twitter Blueで最大2GB・60分の1080p動画をアップロード可能に、さらにリプライが優先表示される機能も - GIGAZINE





そして5月18日、Twitter Blue向けの動画投稿機能がさらにアップグレードされて、投稿可能な動画の最長時間が2時間となり、動画のファイルサイズも最大8GBとなりました。



2時間・8GBの動画を投稿できるのはブラウザ版(twitter.com)とiOS版アプリとなっており、Android版アプリでは投稿できる動画の最長時間が10分に制限されているとのこと。また、投稿できる動画の解像度は以前と変わらず最高1080pです。





プラットフォーム上で長時間動画を投稿できるようになったことで、Twitterはこれまで以上に動画の著作権侵害に対する取り組みを強化する必要性に迫られています。4月28日には新作映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」が分割してTwitterに投稿されましたが、4月30日の時点でも削除されておらず、900万回以上も再生されていたことが報じられました。



映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」がTwitterに丸ごとアップロードされまくっている - GIGAZINE





Twitter Blueの動画投稿機能をアップグレードしたことを報告したTwitterのイーロン・マスクCEOへのリプライでも、長編アニメ映画「シュレック3」をアップロードしたユーザーが現れています。



It took exactly 10 minutes between Elon announcing 2 hour video uploads and a guy replying with Shrek 3. If there's one thing that'll bring big-name media companies back to advertise on Twitter it's moderation-free copyright infringement baby pic.twitter.com/FXe7dmZP7s — ℳatt (@matttomic)



なお、記事作成時点では「シュレック3」の動画は著作権侵害の申し立てによって削除されていました。



fuck it. shrek the third. pic.twitter.com/twp5dKJeog — coinbilly (@coinbilly_)