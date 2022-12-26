Twitter Blueで最大2GB・60分の1080p動画をアップロード可能に、さらにリプライが優先表示される機能も
Twitterの有料プラン「Twitter Blue」の加入者向け特典が追加され、加入者が新たに最大60分間の1080p解像度動画をアップロードできるようになりました。このほか、加入者が行った返信に「優先順位」を付ける機能も追加されました。
About Twitter Blue
https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-blue
About longer videos for Twitter Blue subscribers
https://help.twitter.com/en/using-twitter/blue-longer-videos
Twitter says paying Blue subscribers now get ‘prioritized rankings in conversations’ - The Verge
https://www.theverge.com/2022/12/23/23523845/twitter-blue-paying-priority-replies-conversations
Twitterが長尺動画をサポートしたことにより、Twitter Blueの加入者が最大60分・1080p・最大2GBまでの動画をアップロードできるようになりました。これはPCからのアクセスに限り、iOSとAndroidでは最大10分間の動画をアップロードできます。なお、未加入者は4分以内に制限されています。
長時間の動画を投稿しても、画質の品質は「可能な限り最高」に維持されるとのことですが、視聴するユーザーによって解像度やビットレートなどが変更される場合があります。
これに加え、Twitter Blue加入者は「会話での優先順位付け」という機能も提供されます。加入者がやりとりした他人への「返信」に優先順位を付けるものと説明されており、加入者からの返信が他の返信の前に表示されることを意味します。
優先順位付けの機能は2022年12月13日の時点で実装が予告されており、この頃から一部のユーザーが「お金を払うだけで、悪質なユーザーが簡単に自分のツイートを宣伝できるのでは」と懸念しています。
soon, subscribers with the blue checkmark will get priority ranking in search, mentions, and replies to help lower the visibility of scams, spam and bots— Twitter Blue (@TwitterBlue)
なお、Twitter Blueは記事作成時点で日本では利用できず、利用可能な国はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドに限られています。対象国が限られているにもかかわらず「優先順位付け」が行われるということに対し、一部のユーザーは「他の国に住んでいる人はひどいことになる」などとツイートしました。
So @TwitterBlue gets you 'prioritized rankings' despite only being available in the USA, UK, Canada, Australia & New Zealand? Live anywhere else and get screwed ???? https://t.co/Csh8FoXSII— hildobby ＞|＜ (@hildobby_)
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