月額約1600円でゲーム遊び放題なUbisoftのサブスク「Ubisoft Plus」がGoogle StadiaやAmazon Lunaと連携

人気アクションゲームの「アサシンクリード」シリーズや「ウォッチドッグス」シリーズで知られるUbisoftが、サブスクリプション型ゲーム配信サービス「Uplay Plus」を「Ubisoft Plus」に改名すると、2020年10月27日付けで発表しました。さらに、クラウドゲーミングプラットフォームであるGoogle StadiaとAmazon Lunaからでも追加料金なしにUbisoftのゲームをプレイできるようにすることを発表しました。



Uplay Plusは月額14.99ドル(約1600円)のサブスクリプション型ゲーム配信サービスで、記事作成時点でシリーズ最新作となる「アサシンクリード ヴァルハラ」や「ウォッチドッグス レギオン」などの人気シリーズ作を含むUbisoftのゲーム100タイトル以上が、PCで遊び放題になるというもの。Ubisoftは、このUplay Plusを「Ubisoft Plus」という名前に変更することを明らかにしました。



そして、Ubisoftは、Ubisoft Plusが2020年11月10日からAmazon Lunaに対応し、年末にはGoogle Stadiaにも対応する予定だと発表しました。つまり、Ubisoft PlusはPC・Amazon Luna・Google Stadiaという3つのプラットフォームに対応したマルチプラットフォームサブスクリプションサービスになるというわけです。



