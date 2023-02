「桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～」や「レイトン教授と蒸気の新世界」など「Nintendo Direct 2023.2.9」で発表された個性豊かなタイトルたち

・関連記事

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」や「ピクミン4」など新作タイトルの情報盛りだくさんな「Nintendo Direct 2023.2.9」の内容まとめ - GIGAZINE



「ピクミン4」の発売日が2023年7月21日に決定 - GIGAZINE



スプラトゥーン3のエキスパンション・パスが登場、初代スプラの舞台・ハイカラシティをホームタウンに変更可能に - GIGAZINE



Nintendo Switch Onlineにゲームボーイ&ゲームボーイアドバンスが登場、懐かしのタイトルがプレイし放題に - GIGAZINE



「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」の最新映像が公開、特別版やamiiboも発表 - GIGAZINE



2023年02月09日 11時23分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.