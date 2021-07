Twitterが24時間で投稿が消える「フリート」機能を終了すると発表

・関連記事

Twitterが24時間で消える「フリート」で全画面広告のテストを開始 - GIGAZINE



ツイート内容が24時間で消滅する新機能「フリート」日本上陸 - GIGAZINE



Twitterが投稿から24時間で自動消滅するつぶやき機能「フリート」をテスト中 - GIGAZINE



Twitterの「フリート」に24時間経過後も内容が確認できるバグの存在が判明 - GIGAZINE

2021年07月15日 10時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.