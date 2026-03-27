2026年03月27日 15時41分 ネットサービス

Xプレミアムでサイレント変更がありプレミアムプラス加入者以外X Pro(TweetDeck)が利用不可能に



X(旧Twitter)では、複数のタイムラインを同時に表示したりポストの予約投稿をしたりできる「X Pro」が有料の「Xプレミアム」ユーザー向けに提供されてきましたが、このたび、X Proが事前告知なく、3段階ある中で最上位の「Xプレミアムプラス」限定に変更されたことがわかりました。



Xプレミアムについて

https://help.x.com/ja/using-x/x-premium



X Proを使用する方法

https://help.x.com/ja/using-x/how-to-use-postdeck



X Proはもともと公式ウェブアプリ・TweetDeckとして提供されてきたもので、2023年8月に「X Pro」に改称。その後、有料ユーザー限定の機能に変更されました。



X Pro(TweetDeck)が有料ユーザー限定に完全移行 - GIGAZINE





Xの有料サブスクリプションサービスであるXプレミアムにはベーシック、プレミアム、プレミアムプラスの3つのレベルが設けられており、価格は国によって異なりますが、日本だとベーシックが月額368円・年額3916円、プレミアムが月額980円・年額1万280円、プレミアムプラスが月額6080円・年額6万40円となっています。



3つのレベルに共通する機能は「投稿の編集」「140字以上の長文投稿」「最大3時間・8GBまでの動画投稿」「コミュニティ作成」などで、プレミアムとプレミアムプラスだと「認証済みの青いチェックマーク」「クリエイター収益配分」「クリエイターサブスクリプション」「プレミアムを未使用者向けにプレゼント」「広告数削減」「Grokの利用上限拡大」といった機能が利用できます。





プレミアムプラスではGrokの利用上限がさらに拡大されるほか、X上の広告非表示や、返信のブースト、「記事」機能などが利用できます。



これまで、X Proはプレミアムでも利用できましたが、3月27日未明に変更が加わり、プレミアムユーザーが利用しようとするとプレミアムプラスに加入するよう求められるようになりました。



事前に変更の告知などがなかったため、ユーザーからすると突然使えたはずの機能が使えなくなったという状態で、X上では不満が渦巻いています。



「イーロン・マスクよ、エンゲージメントや投稿を簡単にしてくれたTweetDeckを取り上げるのは、Xで過ごす時間を減らして欲しいということですか？すごくいいアイデアだと思いますよ。絶対に裏目に出たりしないでしょうから」



So @elonmusk you want us to spend less time on X since you're taking away the tools (tweetdeck) that made it easy to engage and post? yeah that's a terrific idea that definitely won't backfire. — Patrick De Haan (@GasBuddyGuy) March 26, 2026



「X Proはすばらしいツールですが、およそ400％の値上げに付き合ってまで使い続けるほどの価値はありません。X Proが有料サブスクリプションサービスを続ける唯一の理由だったので、解約する絶好の動機になりました。絶妙手ですね、イーロン・マスク」



X Pro is a great tool, but it isn't worth a roughly 400% price increase (to $40/mo) to keep using it. Since X Pro was the only thing keeping me on a paid subscription, it's great motivation to unsubscribe. Solid move, @elonmusk! — Max Burns (@themaxburns) March 26, 2026



なお、この事態に直面したユーザーへの返信で、Xの製品責任者であるニキータ・ビア氏は今後1～2週間でX Proに代わる高性能なツールをリリース予定であり、X Proは特殊な業務フローで必要なユーザー向けになると述べています。



What we’re launching in X in the next week or two will be much more powerful than XPro.



We’re only keeping XPro for people that absolutely need it for hyper-specific business workflows. — Nikita Bier (@nikitabier) March 26, 2026