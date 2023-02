「人類がNintendo Directを見られるよう授業を中止せよ」との脅迫メールが届いて大学が厳戒態勢に

Message from Acting Chief Scot Willey regarding perceived threat to @csuf . pic.twitter.com/RyDbTqfxt9

2023年2月9日7時から配信された任天堂の「 Nintendo Direct 2023.2.9 」では、 ゼルダの伝説 シリーズの新作など任天堂の最新情報が次々と発表されました。時差によりアメリカでは日中の開催となったNintendo Direct見たさに、学生が大学に授業の中止を迫る脅迫メールを送り、大学と警察が厳重警戒を余儀なくされる事件がカリフォルニア州立大学で発生しました。 College security on high alert after student sends "vague threat" over Nintendo Direct | GamesRadar+ https://www.gamesradar.com/college-security-on-high-alert-after-student-sends-vague-threat-over-nintendo-direct/ カリフォルニア州立大学を管轄するフラートン警察署は2月8日に、「今夜、大学教授が電子メールで受け取った漠然とした脅迫について通報を受けました。そのメールは2月8日に起きる一生に一度の出来事に言及し、人類のために授業を中止するよう教授に促すものでした」との声明を発表しました。

2023年02月09日 11時55分00秒 in ゲーム, Posted by log1l_ks

