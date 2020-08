2020年08月06日 12時34分 ソフトウェア

Instagramが15秒の短編映像共有サービス「Reels」を日本を含む世界50カ国でスタート、TikTokにライバルが登場か



Facebook傘下のInstagramが2020年8月5日に、15秒のショートムービーを共有できる新機能「Reels」を開始したことを発表しました。これにより、ユーザーの情報を中国政府に引き渡しているとの疑惑が取り沙汰されている「TikTok」に強力なライバルが出現したことになります。



Introducing Instagram Reels

https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-instagram-reels-announcement/



Instagram launches Reels, its attempt to keep you off TikTok - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/5/21354117/instagram-reels-tiktok-vine-short-videos-stories-explore-music-effects-filters



Instagramは2020年7月17日に、TikTokのようなショートムービー共有サービス「Instagram Reels」を実装することを発表。8月のローンチに向けてTikTokの人気クリエイターに対し引き抜きを仕掛けていたことが話題になりました。



InstagramがTikTokユーザーのヘッドハンティングを開始、中には数千万円が支払われるケースも - GIGAZINE



by light up!



Instagramは8月5日に公式サイトを更新し、InstagramのアプリにReelsを実装したことを正式に発表しました。ReelsはAndroidとiOSの両方のInstagramに導入され、日本を含む世界50カ国で利用可能です。Reelsには音楽や映像エフェクトを追加する編集ツールが用意されおり、最長15秒のクリエイティブなショートムービーを簡単に作成できるとのことです。



Reelsでの映像撮影は、Instagramアプリでカメラ機能を起動させてから、画面下部に表示される「REELS」をタップすることで開始できます。撮影した映像には、編集でミュージックライブラリから選んだり自分で用意したりした音楽をつけることが可能なほか、ARエフェクトをかけたり、映像の速度を変えて早回し映像やスローモーションにしたりすることもできるとのこと。





完成したショートムービーを投稿すると、自分をフォローしているユーザーのフィードに表示されるほか、公開アカウントで投稿した場合は「発見タブ」内に新設されたReelsの表示スペースに掲載され、広く公開することができます。





Reelsが発表されたのは、ドナルド・トランプ大統領が8月3日にTikTokについて「9月15日までにアメリカでの事業をアメリカの企業に売却するか、さもなければ国内での利用を禁止する」と発表した直後のタイミングです。またTikTokと同様に、エンターテインメント性が高いショートムービーの共有を前面に押し出したReelsには、「TikTokのパクリ」との声が上がっています



他のアプリに類似した機能がInstagramでスタートしたことについて、IT系ニュースサイトThe Vergeは「Instagramがよその機能を採り入れて批判されるのは、短時間で写真が消える『Snapchat』に類似した機能であるStories(ストーリー)を導入して以来、お決まりの流れです。しかし、Instagramのストーリーを使う人はあっという間にSnapchatを上回りました。その大成功の歴史が、InstagramがReelsの成功を信じている理由の1つです。TikTokが最初に始めたことを、Instagramはもっとうまくやるかもしれません」と述べました。