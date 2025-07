Netflixの2025年第2四半期収益は前年同期比16％増の約1兆6500億円、純利益は約45％増の約4600億円

Netflixが2025年度第2四半期(4~6月)決算を発表しました。収益は前年同期比16%増の110億7900万ドル(約1兆6460億円)で、純利益は前年同期比45.5%増の31億2500万ドル(約4640億円)でした。 Netflix - Financials - Quarterly Earnings https://ir.netflix.net/financials/quarterly-earnings/default.aspx Netflix (NFLX) earnings Q2 2025 https://www.cnbc.com/2025/07/17/netflix-nflx-earnings-q2-2025.html Netflix reports 45% increase in profit for Q2 - UPI.com https://www.upi.com/Top_News/US/2025/07/17/2025/2471752794714/ Neflixの2025年第2四半期収益は前年同期比16%増の110億7900万ドルで、 アナリストの予想 を上回りました。営業利益は前年同期比45%増となる37億7500万ドル(約5600億円)で、純利益は前年同期比45.5%増の31億2500万ドルでした。

・関連記事

Netflixの収益が値上げのおかげで105億4000万ドルに増加、2025年第1四半期の収益は前年同期比12.5%増 - GIGAZINE



Netflixが2024年第1四半期決算を発表、総会員数は前年比16%増の2億6960万人に達して売上高と純利益も大幅に増加 - GIGAZINE



Netflixが2024年7月13日をもってカナダとイギリスで「ベーシック」プランを廃止することを発表 - GIGAZINE



不況が続く映像業界でNetflixが業績回復を果たした理由とは? - GIGAZINE

2025年07月18日 12時20分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article Netflix's second quarter 2025 revenu….