Netflixの2025年第4四半期の収益は前年比17.6％増の1.9兆円で有料会員数は3億2500万人に到達



Netflixの全世界の有料会員数が3億2500万人に達したことが分かりました。会員数の増加とサブスクリプション価格の引き上げにより、収益は前年比で17.6％増加したとのことです。



Netflixが発表した2025年度第4四半期決算によると、同社の2025年第4四半期の収益は120億5000万ドル(約1兆9000億円)に達する見込みで、純利益は前年同期の18億7000万ドル(約3000億円)から24億2000万ドル(約3800億円)に増加したとのこと。





2022年末に導入した広告つきプランが好調で、2025年の広告収入は2024年から2.5倍以上増加し、15億ドル(約2400億円)を超えたとのことです。2026年には広告収入が倍増するとNetflixは見込んでいます。



投資家向け決算説明会で、Netflixの経営陣は「会員の獲得と収益性向上において業界内で激しい競争が繰り広げられている」「2026年に向け、コア事業の強化に注力している。具体的にはシリーズ作品や映画の多様性と品質向上を図る」と述べました。





Netflixは2025年末に、ワーナー・ブラザースのスタジオ事業およびストリーミング事業を買収する契約を締結していますが、これについて「取引が事業戦略の加速を可能にすると確信している」と改めて説明しています。Netflixはワーナー・ブラザースのコンテンツを取り込むことで、個人の好みに最適化された柔軟なサブスクリプションを提供できるという意気込みを示しました。



ワーナー・ブラザースとの取引発表直後には、パラマウント・スカイダンスが敵対的買収を試みたり、買収案が規制当局の承認を得られるか疑問の声があがったりしていますが、Netflixの経営陣は「取引を全力で推進中」と伝えています。



