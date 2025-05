2025年05月08日 12時45分 ネットサービス

Netflixが12年ぶりに新レイアウトを導入して「新たなNetflix体験」へ、アプリには垂直フィードやAI検索も



動画配信サービスのNetflixが、2013年以来となるサービスの大幅更新を行うことを明らかにしました。レイアウト・UIも刷新され、「次に見る作品を探すのがより簡単になる」とのことです。



Unveiling Our Innovative New TV Experience Featuring Enhanced Design, Responsive Recommendations and a New Way to Search - About Netflix

https://about.netflix.com/en/news/unveiling-our-innovative-new-tv-experience



Netflix's New Layout: What to Know About the TV Redesign - Netflix Tudum

https://www.netflix.com/tudum/articles/netflix-new-tv-layout



Unveiling Our Innovative New TV Experience Featuring Enhanced Design - YouTube





NetflixはもともとDVDレンタル事業を行っていた会社で、2007年からストリーミングサービスを開始。2009年にはストリーミングサービスがDVDレンタルを上回り、以後は完全に動画配信サービスとして認知されています。DVDレンタル事業は細々と続けられていましたが、2023年に終了しました。



NetflixがDVDレンタル事業を終了、未返却のDVDはそのまま所有してOK - GIGAZINE



by Michel Ngilen



サービスが軌道に乗ってきた2009年ごろのサイトデザイン、2013年にリニューアルされてから長らく使用されてきたサイトデザイン、そして新しく導入されるサイトデザインを並べたものがコレです。





新デザインの特徴はナビゲーションメニューが「虫眼鏡アイコン(検索)」「Home」「Shows」「Movies」「Games」「My Netflix」に絞り込まれてシンプルになったこと。ただし、これまでのメニューも表示されなくなっただけで、検索からカテゴリー別表示をすることは可能です。





おすすめ表示もリニューアルされます。現行デザインは選択中作品の情報が上部に表示され、その下におすすめ作品を一枚で表すビジュアル、いわゆる「箱絵」が並びます。





リニューアル後はレスポンシブデザインとなって、ビジュアルは横一列に表示され、選択中の作品だけビジュアルが大きく表示されます。また、ビジュアルに重ねて受賞歴などが表示され、作品情報は下に表示されます。





「ここからの一連のアクションシーンを何度も見たい」「空気が一変するこのシーン大好き」など気になるポイントを記録する「Moment」機能を使うと、いつでも記録したポイントから作品を再生可能。ポイントは共有することも可能です。





また、アプリにはTikTokなどで導入されている、縦方向にスワイプすることで次の動画が見られる「垂直フィード」が導入され、スワイプ操作で次々と予告編を見られるようになります。





さらにアプリのレコメンド機能はAIで強化され、「楽しくてアガるもの」のようなふわっとした希望からオススメの作品を選び出してくれます。





諸々の変更は2025年5月19日(月)以降、最大で数カ月かけて全世界のメンバーを対象に適用されるとのことです。